Семак: С удалением Дриусси надо разобраться, а Кузяев получил сотрясение

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал неожиданное поражение от московского «Динамо» (0:1).

«В первом тайме много пытались контролировать мяч сзади, но без особой остроты. После удаления пришлось перестраиваться. Во втором тайме играли хорошо, за исключением момента, когда пропустили, — получилась хорошая передача со стороны Рауша, которая и привела к голу. Пришлось отыгрываться. Концовкой доволен, создавали моменты, но не хватило только забитого мяча, чтобы спасти игру», – цитирует Семака 21 октября официальный сайт «Зенита».

По словам главного тренера сине-бело-голубых, ему предстоит разобраться с удалением Дриусси, из-за которого команда большую часть матча провела в меньшинстве.

«В первом эпизоде было недовольство с его стороны, но не знаю, было ли оно направлено в адрес судьи. Действия арбитра — его право и решение. В моменте со второй карточкой непонятно, ушел мяч или нет. Нужно разобраться с эпизодами, чтобы говорить о строгости санкций», – подчеркнул Семак.

Он также заявил, что полузащитник Далер Кузяев получил сотрясение мозга. На 23-й минуте он получил удар по голове в стыке с защитником «Динамо» Себастьяном Хольменом. На 42-й минуте Кузяева пришлось заменить.

«Он находится в прострации. Пока что-то конкретное сложно сказать», – добавил Семак.