Экскурсия по новостройкам отправила троих петербуржцев в больницу. На КАД микроавтобус столкнулся с цистерной

Микроавтобус догнал КАМАЗ с цистерной в Красногвардейском районе Петербурга 21 октября. Об аварии на внешнем кольце КАД на съезде в сторону Мурино в социальных сетях рассказали горожане.

«Когда мы проехали в первый раз там, была только скорая, бежали с носилками, а вот обратно уже спецмашин понаехало. Там уже пробка», — написали очевидцы.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, около трёх часов дня микроавтобус «ГАЗ» совершил столкновение с КАМАЗом. В результате аварии пострадал 58-летний водитель маршрутки и две пассажирки. Их госпитализировали в больницу в тяжёлом и среднем состоянии.

Микроавтобус принадлежит «Группе ЛСР», он совершал экскурсию по новостройкам. В ЛСР «Фонтанке» подтвердили инцидент с их транспортным средством.