Скандинавские банки получили иск от Бориса Ротенберга. Они прекратили обслуживать счета его компаний из-за санкций

Три скандинавских банка подтвердили, что миллиардер Борис Ротенберг подал против них иск за нарушение соглашений об обслуживании из-за американских санкций. Об этом 21 октября сообщает Yle.

По информации издания, датский Danske Bank, шведские Svenska Handelsbanken и Nordea Bank получили уведомление в пятницу, 19 октября. Ещё один заявленный ответчик – финский OP Corporate Bank – пока не подтвердил информацию. При этом финансовые учреждения отказались вдаваться в подробности.

Представитель финского отделения Danske Bank заявил агентству STT, что банк «сделал много шагов, чтобы обеспечить соответствие наших операций принятым правилам». Других деталей в банках разглашать не стали.

По данным Bloomberg, иск в окружной суд Хельсинки подан 4 октября. Ротенберг обвинил четыре банка в несоблюдении соглашений об обслуживании. Обслуживать счета его компаний прекратили из-за санкций, хотя бизнесмен, как гражданин Финляндии, не попал под санкции Евросоюза.

Однако европейские банки вынуждены соблюдать санкции США в отношении физлиц, чтобы продолжать бизнес с американскими кредитными учреждениями, даже если человек не находится в санкционных списках ЕС, отмечает агентство.

Борис Ротенберг – член совета директоров и совладелец СМП Банка. Под американские санкции он и его брат Аркадий попали в 2014 году. Политические и экономические ограничительные меры ЕС и США ввели после воссоединения Крыма с Россией.