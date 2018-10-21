«Зенит» проиграл аутсайдеру чемпионата России в Химках

Поражением для футбольного клуба «Зенит» завершился матч 11-го тура чемпионата России по футболу против «Динамо» в воскресенье, 21 октября, в Химках. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу динамовцев.

Большую часть матча «Зенит» провел в меньшинстве: на 37-й минуте за две жёлтые карточки судья удалил нападающего сине-бело-голубых Себастьяна Дриусси. Единственный гол петербуржцы пропустили на 75-й минуте. У москвичей отличился Фёдор Черных.

Напомним, что перед этой игрой «Динамо» шло на 13-м месте и благодаря этой победе серьёзно поправит свое положение. Лидерству «Зенита» пока ничего не угрожает: у идущего вторым «Краснодара» на шесть очков меньше.

Следующий матч сине-бело-голубые проведут против «Бордо» в Лиге Европы 25 октября.