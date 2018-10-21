Во Владикавказе ликвидировали возгорание на заводе «Электроцинк», где погиб спасатель. Пожар продолжался более десяти часов

Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе потушили, сотрудники МЧС завершают проливку площадей. Об этом 21 октября сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По данным регионального МЧС, огонь удалось локализовать к 13:12. Всего в тушении задействовали 42 расчёта и 146 человек.

«Никаких вредных «выбросов» во время возгорания с территории предприятия не производилось, на состав воздуха продукты горения влияния не оказали», — отметили на заводе, подчеркнув, что эвакуация местных жителей не потребовалась.

Крупнейший в Северной Осетии завод «Электроцинк» загорелся в ночь на 21 октября. Огонь быстро распространялся и занял площадь в 4,5 тыс. кв. м. В ходе тушения погиб один сотрудник МЧС, ещё двое пострадали.

Местным жителям посоветовали не открывать окна «до получения результатов исследования проб воздуха». По данным специалистов Роспотребнадзора, в зоне пожара концентрация CO2 была превышена вдвое. При этом в МЧС уверяли, что в целом превышения концентрации вредных веществ в воздухе в городе нет.