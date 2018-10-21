На Тайване с рельсов сошёл пассажирский поезд. Десятки ранены, 17 погибли

Пассажирский поезд, следовавший из Шулиня в Тайдун, сошёл с рельсов и перевернулся в районе тайваньского города Илань 21 октября. Местные СМИ сообщают о 17 погибших и десятках раненых.

Как пишет United Daily News, авария произошла в 16.50 по местному времени (11:50 по московскому) на севере острова вблизи станции Синьма. Отмечается, что в составе скоростного поезда Puyuma Express было восемь вагонов, пять из них перевернулись по неустановленной причине. На борту находились 366 пассажиров.

По последним сообщениям новостных агентств, 17 человек погибли, ранены от 20 до 100 пассажиров. При этом ещё 40 человек могут быть заблокированы в перевернувшихся вагонах. На фотографиях видно, что они опрокинуты набок, часть железной дороги повреждена.