Происшествия
На Тайване с рельсов сошёл пассажирский поезд. Десятки ранены, 17 погибли
Пассажирский поезд, следовавший из Шулиня в Тайдун, сошёл с рельсов и перевернулся в районе тайваньского города Илань 21 октября. Местные СМИ сообщают о 17 погибших и десятках раненых.
Как пишет United Daily News, авария произошла в 16.50 по местному времени (11:50 по московскому) на севере острова вблизи станции Синьма. Отмечается, что в составе скоростного поезда Puyuma Express было восемь вагонов, пять из них перевернулись по неустановленной причине. На борту находились 366 пассажиров.
17 killed in train derailment in Yilanhttps://t.co/PoOzN4PWjG pic.twitter.com/awtxo1yUvj— Focus Taiwan (@Focus_Taiwan) 21 октября 2018 г.
По последним сообщениям новостных агентств, 17 человек погибли, ранены от 20 до 100 пассажиров. При этом ещё 40 человек могут быть заблокированы в перевернувшихся вагонах. На фотографиях видно, что они опрокинуты набок, часть железной дороги повреждена.