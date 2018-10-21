Судья удалил Дриусси. «Зенит» будет доигрывать матч с «Динамо» в меньшинстве

Удаление заработал нападающий футбольного клуба «Зенит» Себастьян Дриусси в матче 11-го тура чемпионата России против «Динамо» в Химках 21 октября. На 37-й минуте встречи футболист помешал сопернику ввести мяч в игру и получил желтую карточку, которая стала для него второй в матче.

Таким образом, петербуржцы остались вдесятером против одиннадцати игроков «Динамо». Счет пока 0:0.

Напомним, «Зенит» после 10 туров занимает первое место в чемпионате России (25 очков). «Динамо» – на 13-м месте (10 очков).