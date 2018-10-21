В Кемеровской области пенсионер расстрелял из охотничьего ружья своих сыновей

Тела троих мужчин с огнестрельными ранениями нашли в посёлке Пача Кемеровской области 21 октября. Охоту с ружьём на своих сыновей устроил пожилой сельчанин.

Как пишет 21 октября газета «Кемерово» со ссылкой на очевидцев, около девяти утра по посёлку ехал на велосипеде мужчина с обрезом охотничьего ружья. Он застрелил двух человек, в одного из них выпустив пять пуль. Затем стрелок вырулил к реке, позже там нашли его тело.

По информации регионального управления Следственного комитета, агрессором оказался 68-летний пенсионер, а погибшими — его приёмный и родной сыновья. Местные СМИ пишут, что один из сыновей недавно вернулся из психиатрической клиники.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).