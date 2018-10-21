Происшествия
Число пострадавших при нападении на колледж в Керчи достигло 73. В больницу попал ещё один
Ещё одному пострадавшему в результате атаки на Керченский политехнический колледж понадобилась госпитализация. Об этом 21 октября сообщили в Центре медицины катастроф Крыма.
Как пишет РБК со ссылкой на РИА «Новости», на данный момент общее число госпитализированных выросло до 47 человек, число получивших травмы – до 73. При этом в Симферополе на лечении остаются только среднетяжёлые пациенты – их 15 человек. Всех, кто находится в более тяжёлом состоянии, доставили в Москву. Накануне в столицу отправили ещё двух девушек, 15 и 16 лет, у которых возник риск развития осложнений. В Научно-исследовательском институте (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что сейчас состояние обеих стабилизировано, пишет агентство «Москва».
Справка:
Восемнадцатилетний студент 4-го курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. Жертвами стрельбы и взрыва стали 20 человек. Взрывное устройство было начинено строительной фурнитурой, а ружьё Росляков приобрёл в магазине для спортсменов и охотников.