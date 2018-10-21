Число пострадавших при нападении на колледж в Керчи достигло 73. В больницу попал ещё один

Ещё одному пострадавшему в результате атаки на Керченский политехнический колледж понадобилась госпитализация. Об этом 21 октября сообщили в Центре медицины катастроф Крыма.

Как пишет РБК со ссылкой на РИА «Новости», на данный момент общее число госпитализированных выросло до 47 человек, число получивших травмы – до 73. При этом в Симферополе на лечении остаются только среднетяжёлые пациенты – их 15 человек. Всех, кто находится в более тяжёлом состоянии, доставили в Москву. Накануне в столицу отправили ещё двух девушек, 15 и 16 лет, у которых возник риск развития осложнений. В Научно-исследовательском институте (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что сейчас состояние обеих стабилизировано, пишет агентство «Москва».