В Петербурге опять теплее нормы, но понедельник обещают ветреным и дождливым

Несмотря на наступившее похолодание и ночной ноль, воскресенье в Петербурге выдалось самым тёплым за последние десять лет. В начале рабочей недели остатки тепла подпортят дождь и ветер.

По данным синоптиков, 21 октября дневная температура поднимется до 11 – 12 градусов тепла. Сейчас в городе +10, солнечно, сухо и безветренно. В прибрежных районах незначительно прохладнее. Теплее было только 21 октября 2008 года, когда за окном было +13. После этого в конце третьей недели октября температура колебалась от нуля до +6. Солнечное воскресенье оценил и главный синоптик Петербурга Александр Колесов, поделившись фотографиями ясного неба и радуги, – правда, сам метеоролог из города на выходные уехал.

«Погоду определяет южная периферия циклона. Его стараниями в регионе облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди», – пояснили в центре «Фобос».

Дождь Петербургу обещают в понедельник, 22 октября. В МЧС горожан предупреждают об усилении ветра до 12 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15 – 18 метров в секунду. При этом температура воздуха днём останется прежней, ночью снизится до 5 – 7 градусов тепла.