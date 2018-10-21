В Венесуэле арестовали трёх россиян за перевозку 147 килограммов наркотиков на судне «Хосе прогресс» под испанским флагом

Власти Венесуэлы за попытку транспортировки наркотиков задержали группу из 20 человек, среди них трое россиян. Об этом 20 октября сообщило El Cooperante со ссылкой на прокуратуру.

По данным издания, 124 пакета с белым порошком нашли на танкере «Хосе прогресс». Судно направлялось в Бельгию под испанским флагом. Общий вес изъятой партии наркотиков составил 147 килограммов.

В результате спецоперации задержали 13 филиппинцев, троих граждан Венесуэлы, одного украинца. Также среди задержанных оказались россияне Александр Кравцов, Олег Варкамов и Михаил Марасиган. Им предъявили обвинение в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ. Судно «Хосе прогресс» арестовано.