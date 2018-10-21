«Зенит» назвал состав на матч с «Динамо»

Стал известен стартовый состав футбольного клуба «Зенит» на матч 11-го тура чемпионата России по футболу против московского «Динамо» в воскресенье, 21 октября, в Химках.

С первых минут на поле выйдут вратарь Андрей Лунев, защитники Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Евгений Чернов, полузащитники Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Роберт Мак, нападающие Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

Напомним, «Зенит» после 10 туров занимает первое место (25 очков). «Динамо» – на 13-м месте (10 очков). Начало матча в 14.00.