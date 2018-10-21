Жителям двух районов Владикавказа советуют оставаться дома из-за пожара на заводе «Электроцинк». Над городом стоит столб дыма

Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии рекомендует жителям Иристонского и Промышленного районов Владикавказа не выходить из дома до окончания тушения пожара на заводе «Электроцинк». Об этом 21 октября пишет «Интерфакс».

Также жителям посоветовали не открывать окна «до получения результатов исследования проб воздуха». По данным специалистов Роспотребнадзора, в зоне пожара концентрация CO2 превышена вдвое. При этом в МЧС уверяли, что в целом превышения концентрации вредных веществ в воздухе в городе нет. Очевидцы выкладывают в соцсетях фотографии и видео «дымового гриба», который вырастает над Владикавказом.

Напомним, крупнейший в Северной Осетии завод «Электроцинк» загорелся в ночь на 21 октября. Изначально площадь пожара составляла 500 кв. м, однако она быстро выросла до 4,5 тыс. кв. м. В ходе тушения пожара погиб один сотрудник МЧС, еще двое пострадали.