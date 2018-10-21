Россия предупредила США о военном ответе на выход из договора о ракетах средней и меньшей дальности

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали возможность выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Замглавы ведомства Сергей Рябков назвал это опасным шагом и не исключил военный ответ.

Как заявил Рябков 21 октября, американцы действуют топорно и грубо, в одностороннем порядке выходя из международных соглашений и договорённостей — от ядерной сделки по Ирану до Всемирного почтового союза. Он отметил, что такие примеры множатся, и сравнил политику Вашингтона с шантажом, которым от Москвы пытаются добиться уступок в сфере международной безопасности и стратегической стабильности.

«Тогда нам ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера. Но не хотелось бы до этого доводить», – цитирует Рябкова РБК со ссылкой на РИА Новости.

Заместитель Лаврова подчеркнул, что подобная политика США «вызывает все большее неприятие во многих странах и широких кругах международной общественности». При этом обвинения в адрес России о нарушении договора РСМД надуманны, а Вашингтон за последние годы так и не подкрепил их «внятными объяснениями».

Президент Дональд Трамп заявил о решении выйти из договора 20 октября. Причиной он назвал несоблюдение Россией условий соглашения. При этом американский лидер может принять решение о выходе самостоятельно. США обвиняли Москву и раньше, в частности нарушение разглядели в новом российском вооружении. Владимир Путин представил его во время послания Федеральному собранию 1 марта. Москва уверена, что военные новинки не подпадают под условия РСМД.