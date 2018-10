Взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля унес жизни 11 человек. В Афганистане продолжаются выборы

В провинции Нангархар на востоке Афганистана взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Как сообщает 21 октября агентство Pajhwok, погибли 11 человек. Среди жертв — шесть детей, женщина и четверо мужчин.

Взрывы уже второй день подряд сопровождают избирательный процесс в Афганистане. В стране проходят выборы в нижнюю палату парламента. Накануне, 20 октября, когда открылись избирательные участки, было зафиксировано 192 вооруженных инцидента, в том числе теракты и взрывы. В некоторых из них уже обвинили движение «Талибан» (запрещено и признано террористическим в России). По предварительной информации, всего за первый день выборов погибли 44 человека, 238 получили ранения.

46 killed, 240 injured in nationwide poll violence: By Pajhwok Team on 20 October 2018 KABUL (Pajhwok): At least 44 people were killed and 238 others wounded in violent incidents across... read more https://t.co/xP8rrk4II4 pic.twitter.com/NA5YqHyFqS