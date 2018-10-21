Попавшийся на пьяной езде петербуржец сжёг свой автомобиль на глазах у полиции на Невском проспекте

Остановленный полицией водитель нетривиально отреагировал на протокол об отказе пройти освидетельствование. Опасаясь лишиться прав, петербуржец избавился от машины на месте. Впечатлённые пылкостью полицейские вручили ему ещё один протокол.

Как стало известно «Фонтанке» 21 октября, около пяти утра синий «Рено» неровной ездой привлек внимание сотрудников на подъезде к Дворцовой площади. Водитель дисциплинированно остановился, «дышать в трубочку» категорически отказался. Полицейские закономерно составили протокол об отказе, который предполагает штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

27-летний местный житель, который за последние несколько лет только раз получал штрафы от ГИБДД, сжёг свой автомобиль на месте. «Рено» за несколько минут сгорел до «скелета», других пострадавших нет. Вспыльчивый водитель получил второй протокол за мелкое хулиганство. Оно оценивается в штраф до тысячи рублей или административный арест до 15 суток.

«Полиция проводит проверку по факту инцидента, в результате которого задержанный за административное правонарушение гражданин поджег свой автомобиль на Невском проспекте», – добавили в ГУ МВД по Петербургу и области.