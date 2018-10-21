New York Times обнаружила «фабрику троллей» в Саудовской Аравии. Ее создателем был наследный принц

В Саудовской Аравии создана своя «фабрика троллей», на которую работают сотни человек. Как пишет 21 октября New York Times, сотрудники «фабрики», в частности, травили убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

По данным издания, создателем «фабрики троллей» был наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. Перед организацией стоит задача – «заставить замолчать критиков» внутри страны и за границей. На нее работают сотни человек, которые получают около 3 тыс. долларов в месяц. Сотрудники «фабрики» распространяют нужную им информацию через Twitter, WhatsApp и Telegram. Причем руководителем организации якобы был советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани — его уволили в рамках расследования дела об убийстве Хашкаджи.

По данным NYT, свою работу «фабрика» начала еще в 2010 году. Когда фейковые аккаунты блокируют, «тролли» просто заводят новые.

Причем один из работников «фабрики», Али Альзабар, якобы являлся одновременно сотрудником Twitter. Он работал в соцсети с 2013 года и предоставлял саудовским силовикам личную информацию пользователей Twitter. Его уволили в декабре 2015-го, сейчас он работает на правительство Саудовской Аравии.