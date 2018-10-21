В коммуналке на Курской разлилась ртуть. Двоих квартирантов отправили в больницу

Из-за опасности отравления химическим веществом жильцы коммунальной квартиры во Фрунзенском районе Петербурга покинули свой дом поздним вечером 20 октября. В одной из комнат разбился ртутный выключатель. Двоих квартирантов ядовитые пары отправили в больницу.

Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, разлив ртути объёмом 5 миллилитров произошёл в 31-м доме на Курской улице. В одном из помещений пятикомнатной квартиры разбилась колба с опасным металлом. По данным «Фонтанки», речь идёт о ртутных выключателях. На месте происшествия их нашли восемь штук.

С острым отравлением ядовитыми парами в больницу госпитализировали 18-летнего парня и его 61-летнего дедушку. Ещё семь жильцов квартиры отправили в маневренный фонд. Оперативные службы проводят очистку помещений.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело из-за массового отравления детей ртутью в Весёлом Посёлке. Металл нашел ученик 4-го класса 27 сентября на площадке для скейтбординга недалеко от 339-й школы на улице Дыбенко. ГУП «Экострой» зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации до 90 раз. Площадку демонтировали. Большинство отравленных — ученики четвертого класса.