Происшествия
Главный инженер пиротехнического завода, где из-за взрыва погибли четверо, признал вину
Полностью признал вину главный инженер завода пиротехники «Авангард», где при взрыве погибли четыре человека. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Ленинградской области 21 октября.
Следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте для Станислава Черникова. Меру пресечения суд изберёт ему сегодня во второй половине дня.
По версии следствия, Черников допустил к производству работников без документов, которые не соблюдали технологию и нарушили меры безопасности. Среди погибших есть граждане Белоруссии и Таджикистана. Легальность их пребывания в России устанавливается.
Справка:
Взрыв на заводе пиротехники «Авангард» под Гатчиной произошёл 19 октября. В результате ЧП погибли четыре человека, шестерых госпитализировали, среди них тринадцатилетняя девочка. Двое человек ещё остаются в медучреждениях. Женщину, которая пострадала сильнее других, доставили вертолетом санавиации в Ленинградскую областную клиническую больницу.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).