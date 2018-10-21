Главный инженер пиротехнического завода, где из-за взрыва погибли четверо, признал вину

Полностью признал вину главный инженер завода пиротехники «Авангард», где при взрыве погибли четыре человека. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Ленинградской области 21 октября.

Следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте для Станислава Черникова. Меру пресечения суд изберёт ему сегодня во второй половине дня.

По версии следствия, Черников допустил к производству работников без документов, которые не соблюдали технологию и нарушили меры безопасности. Среди погибших есть граждане Белоруссии и Таджикистана. Легальность их пребывания в России устанавливается.