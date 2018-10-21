Под Петербургом автомобиль съехал с пирса в залив. Погибли два человека

Автомобиль упал в Финский залив с пирса в Сосновом Бору. Как сообщили в Следственном комитете по Ленобласти, погибли два человека.

В МЧС уточнили, что сообщение о падении автомобиля в воду им поступило в 00:05 21 октября. К 00:15 спасатели прибыли на место, однако работы по подъему автомобиля перенесли на утро из-за погодных условий. Ранним утром на пирсе в Сосновом Бору работали спасатели, водолазы и кран.

Как выяснило издание 47news, к жителю Соснового Бора приехали в гости двоюродный брат с девушкой. Ночью они решили прокатиться к пирсу на машине, хотя и были пьяны. После того как они припарковались на пирсе, местный житель отошел в туалет. Вернувшись, он увидел, как машина висит над пирсом и падает в воду. Он немедленно вызвал МЧС, однако спасти мужчину и женщину из автомобиля не успели.