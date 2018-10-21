Происшествия
Во Владикавказе пожар на крупнейшем заводе в Северной Осетии. Погиб сотрудник МЧС, следователи начали проверку
Во Владикавказе в ночь на 21 октября загорелся завод «Электроцинк». Тушение пожара продолжается до сих пор, погиб один сотрудник МЧС, двое пострадали.
Как сообщили в Следственном комитете по региону, по факту возгорания организована доследственная проверка. В ведомстве уточнили, что все сотрудники предприятия, которые работали в ночную смену, были эвакуированы. Пострадали только пожарные.
Пожар в городе Владикавказhttps://t.co/zz3vG8OSF1 pic.twitter.com/kvMB5M8Knq— МЧС России по РСО-А (@15mchs) 21 октября 2018 г.
Площадь возгорания достигла 4,5 тыс. кв.м., сообщили в МЧС и предупредили об угрозе взрыва в цехах завода.
«Электроцинк» входит в состав Уральской горно-металлургической компании. Одно из крупнейших предприятий цветной металлургии России, на нем работают 1800 человек.