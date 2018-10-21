Автомобиль въехал в автобусную остановку на Невском проспекте. Очевидцы винят лихача на BMW

Иномарка вылетела с проезжей части на автобусную остановку в центре Петербурга поздним вечером 20 октября. О происшествии в 23.30 рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам горожан, на Невском проспекте неподалеку от Гостиного двора BMW пятой модели на большой скорости совершил несколько перестроений, в результате задел «Хендай Гетц». Машину выкинуло на тротуар в районе дома №35. Иномарка врезалась в рекламную конструкцию.

На месте работают оперативные службы, стоит несколько машин реанимации. Однако в отделе пропаганды управления ГИБДД по городу и Ленобласти сообщили, что пострадавших в результате происшествия нет.