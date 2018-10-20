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Власть
20.10.2018 23:45
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Трамп: США выходят из Договора о ракетах средней и малой дальности

Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности с Россией (РСМД). Как пишет Russia Today, об этом американский президент сказал в эфире Fox News 20 октября.

Трамп уточнил, что решение связано с тем, что Россия нарушает условия договора.

«Я не понимаю, почему Обама не вёл переговоры или не вывел (США из ДРСМД). Мы не позволим им нарушать договорённость... Россия не соблюдала соглашение, поэтому, к сожалению, мы расторгнем соглашение и выйдем из него», – заявил президент США.

Напомним, ранее США неоднократно обвиняли Россию в нарушении РСМД. Обвинения усилились после того, как Владимир Путин 1 марта представил новые российские вооружения во время послания Федеральному собранию. В Госдепе посчитали презентацию российского президента подтверждением того, что «Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более десяти лет, прямо нарушая свои международные обязательства». В России считают, что новые вооружения не попадают под условия РСМД.

Еще 12 мая Комитет палаты представителей США по вооруженным силам одобрил меру, которая позволяет президенту США Дональду Трампу самостоятельно принимать решение о выходе из РСМД. 

РСМД был подписан между США и СССР в 1987 году. Согласно договору страны обязаны отказаться от использования крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

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