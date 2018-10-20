Происшествия
Взрывная волна от пиротехнического завода «Авангард» задела сотню домов и десяток автомобилей
Взрыв на пиротехническом заводе в деревне Малые Колпаны нанес ущерб 92 зданиям. Серьёзно пострадали два частных дома, ещё у семи повреждён фасад. Также взрывная волна прошлась по кровлям, выбила стёкла, задела придомовые постройки, заборы и десять автомобилей. Об этом 20 октября рассказали в пресс-службе администрации Гатчинского района.
По большинству адресов уже начаты ремонтные работы, уточнили в администрации. «Если понадобится, будет оказана помощь пожилым и маломобильным жителям в восстановлении домов. На данный момент, необходимости в переселении граждан нет», — заявила глава администрации Гатчинского района Елена Любушкина. Местные жители в соцсетях размещают фотографии задетых взрывной волной домов.
Те, чьи дома пострадали от взрыва, могут рассчитывать на компенсацию за повреждённое имущество.
Справка:
Взрыв на заводе пиротехники «Авангард» произошёл 19 октября. В результате ЧП погибли четыре человека, шестерых госпитализировали, среди них тринадцатилетняя девочка. Двое человек ещё остаются в медучреждениях. Женщину, которая пострадала сильнее других, доставили вертолетом санавиации в Ленинградскую областную клиническую больницу.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Главному инженеру предприятия Станиславу Черникову предъявлено обвинение. По версии следствия, он допустил к производству работников без документов, которые не соблюдали технологию и нарушили меры безопасности. Среди погибших есть граждане Белоруссии и Таджикистана. Легальность их пребывания в России устанавливается.