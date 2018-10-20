Свадьба на набережной Фонтанки превратилась в траур. Двое праздновавших разбились насмерть, упав с террасы панорамного ресторана

Двое мужчин получили травмы, несовместимые с жизнью, после падения с террасы панорамного ресторана Graf Zeppelin вечером 20 октября. Об этом «Фонтанке» рассказли очевидцы.

По информации нашего издания, инцидент произошёл около 19.20. В ресторане на шестом этаже 142-го дома на набережной Фонтанки гуляли свадьбу. Двое гостей отдыхали на террасе. Приятели 31 и 32 лет облокотились на перила, продавив их, после чего упали вниз на каменное крыльцо. Полученные травмы оказались для них смертельными.

Площадка Graf Zeppelin расположена одновременно на шестом и седьмом этажах отеля «Азимут». У ресторана оборудована открытая терраса, где проходят церемонии выездной регистрации.