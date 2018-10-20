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Общество
20.10.2018 20:57
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Председателю Киевского патриархата придумали новый титул из 18 слов и добавили Киево-Печерскую лавру

Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) расширил титул своего председателя Филарета. Теперь он состоит из восемнадцати слов и включает Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, которые находятся под юрисдикцией Московского патриархата. 

Как сообщили в УПЦ КП, теперь официальный титул председателя звучит как «святейший и блаженнейший архиепископ и митрополит Киева – матери городов русских, Галицкий, патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр священноархимандрит». В менее формальных случаях к председателю можно обратиться: «Святейший, патриарх Киевский и всей Руси-Украины». 

Полную и короткую форму обращения 20 октября ввёл священный Синод УПЦ КП. Решение объяснили «изменениями, которые происходят в Украинской православной церкви». Представитель КП Евстратий Зоря в Facebook уточнил, что Киево-Печерская и Свято-Успенская Почаевская лавры находятся в подчинении Киевского патриархата согласно решениям Собора УПЦ 1991 года и Всеукраинского православного Собора УПЦ КП 1993 года. 

«Определение этого факта в полном титуле предстоятеля – лишь констатация того, что и так было до сих пор. Это не приводило к беспорядкам или проблемам в прошлом, не приведёт в будущем (хотя кремлевские пропагандисты, надо полагать, попытаются что-то на эту тему солгать)», – заявил Зоря. 

Между тем, обе лавры находятся в ведении канонического Московского патриархата УПЦ, а в Почаевской расположена резиденция главы Украинской церкви, митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. В конце сентября его внесли в базу «Миротворца» как «агента влияния Русской православной церкви на Украине и противника создания независимой поместной церкви на Украине». 

Справка:

11 октября по итогам трехдневного Синода Константинопольского патриархата в Стамбуле было объявлено, что процедура предоставления Украинской православной церкви автокефалии будет продолжена. Константинополь также снял анафему с главы Киевского патриархата Филарета и митрополита Макария, главы УАПЦ, а также отозвал правовые обязательства по Синодальному письму 1686 года, которое подчиняло Киевскую митрополию Московскому патриархату.

В РПЦ заявили о нарушении единства мирового православия и готовности прервать все отношения со Вселенским, или Константинопольским, патриархатом. 15 октября такое решение было принято Священным Синодом РПЦ. Отныне прихожане РПЦ больше не смогут причащаться и молиться во всех храмах Константинопольского патриархата, в том числе — на Афоне. В Константинополе, в свою очередь, заявили, что разрывать отношения не намерены

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