Председателю Киевского патриархата придумали новый титул из 18 слов и добавили Киево-Печерскую лавру

Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) расширил титул своего председателя Филарета. Теперь он состоит из восемнадцати слов и включает Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, которые находятся под юрисдикцией Московского патриархата.

Как сообщили в УПЦ КП, теперь официальный титул председателя звучит как «святейший и блаженнейший архиепископ и митрополит Киева – матери городов русских, Галицкий, патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр священноархимандрит». В менее формальных случаях к председателю можно обратиться: «Святейший, патриарх Киевский и всей Руси-Украины».

Полную и короткую форму обращения 20 октября ввёл священный Синод УПЦ КП. Решение объяснили «изменениями, которые происходят в Украинской православной церкви». Представитель КП Евстратий Зоря в Facebook уточнил, что Киево-Печерская и Свято-Успенская Почаевская лавры находятся в подчинении Киевского патриархата согласно решениям Собора УПЦ 1991 года и Всеукраинского православного Собора УПЦ КП 1993 года.

«Определение этого факта в полном титуле предстоятеля – лишь констатация того, что и так было до сих пор. Это не приводило к беспорядкам или проблемам в прошлом, не приведёт в будущем (хотя кремлевские пропагандисты, надо полагать, попытаются что-то на эту тему солгать)», – заявил Зоря.

Между тем, обе лавры находятся в ведении канонического Московского патриархата УПЦ, а в Почаевской расположена резиденция главы Украинской церкви, митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. В конце сентября его внесли в базу «Миротворца» как «агента влияния Русской православной церкви на Украине и противника создания независимой поместной церкви на Украине».