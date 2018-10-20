Во Франции астрономы нашли метеорит весом полтонны. Он мог упасть на землю 55 тысяч лет назад

На северо-востоке Франции откопали самый большой метеорит, который был найден когда-либо на территории страны. Его вес составил 477 килограммов, он обошел ранее обнаруженного собрата массой 435 килограммов.

Как сообщается на сайте астрономического общества Франции, находку сделали 3 октября. По предварительной информации, найденный осколок небесного тела является частью метеорита Сент-Обен, первый фрагмент которого обнаружили в 1968 году. Предположительно, он мог упасть на Землю более 55 тысяч лет назад.

Учёные выяснили, что найденный метеорит на 11% состоит из никеля, также в нём содержатся кобальт и фосфор.