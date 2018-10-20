В день взрыва на заводе пиротехники под Гатчиной вспыхнула проводка. Часть здания обесточило

Короткое замыкание электропроводки произошло на пиротехническом заводе «Авангард» в Малых Колпанах под Гатчиной в день взрыва. Один из цехов производства оказался без электричества. Об этом пишет 47news 20 октября.

По данным издания, небольшое возгорание в цехе по сбору хлопушек возникло накануне утром. Помещение удалось быстро обесточить. Оставшееся время сотрудники трудились при дневном свете. Ремонтные работы планировалось провести в выходные.

В другой части здания «Авангарда» электричество осталось, включая и цех для изготовления смесей для пиротехнических изделий, где вечером произошёл взрыв. Как уточнили работники цеха хлопушек, рвануло в левом крыле здания, а проблемы с проводкой возникли в правой его части.

К вечеру 20 октября главному инженеру завода предъявили обвинение. По версии следствия, он допустил к производству не трудоустроенных работников, которые не соблюдали технологию и нарушили меры безопасности. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Ранее стало известно, что среди погибших есть граждане Белоруссии и Таджикистана. Легальность их пребывания в России устанавливается.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) .