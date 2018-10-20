В воскресенье в пригородах Петербурга температура опустится до нуля, Ленобласти обещают минус

В Петербурге температурные рекорды сменяет традиционная осенняя погода. Воскресенье в городе обещают облачным, сухим и прохладным – местами до нуля.

Как сообщили в городском МЧС со ссылкой на синоптиков, в ночь на 21 октября в пригородах Петербурга столбик термометра опустится до нуля градусов. В остальных районах будет теплее – около четырёх градусов тепла. При этом Ленинградскую область ночью ждут лёгкий минус и утренний туман.

Днём воздух прогреется до 9-11 градусов. Ветер, умеренный в первой половине дня, к вечеру усилится до 7-12 метров в секунду. Погода будет облачной, с редкими прояснениями и преимущественно без осадков.

Осень в этом году стала самой аномальной за всю историю метеорологических наблюдений. Почти летняя погода держалась в городе с прошлых выходных и успела обновить не один рекорд. Так, в конце рабочей недели горожане наслаждались самым тёплым 18-м октября за последние сто лет.