Главному инженеру пиротехнического завода «Авангард», где погибли четверо, предъявили обвинение

Обвинение предъявлено главному инженеру пиротехнического завода «Авангард» под Гатчиной, где из-за взрыва погибли четыре человека. Об этом сообщает Следственный комитет по Ленинградской области 20 октября.

По предварительной информации, речь идёт о Станиславе Черникове. Он также исполнял обязанности директора.

По версии следствия, обвиняемый допустил к производству в цех для пиротехнических изделий 3-го класса несколько человек, не трудоустроенных на предприятии и не имеющих необходимых допусков для данных работ. Произошло нарушение технологии, также не соблюдались меры безопасности, это якобы и привело к взрыву. Ранее стало известно, что среди погибших есть граждане Белоруссии и Таджикистана. Легальность их пребывания в России устанавливается.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому. Задержали его в ночь на 20 октября.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) .