Неадекватный водитель сбил насмерть подростка под Петербургом

На Сиверском шоссе в районе поселка Вырица неадекватный водитель насмерть сбил 14-летнего мальчика, который шел по обочине с велосипедом.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД, инцидент произошел 20 октября около четырех часов дня. По предварительной информации, автомобиль «Фольксваген» под управлением 36-летнего водителя наехал на подростка. Мальчик скончался на месте. Как уточнили в полиции, мужчина, предположительно, находился в состоянии опьянения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.