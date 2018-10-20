На третьи сутки плавучий кран освободил застрявший на мели в Финском заливе сухогруз «Невский-31»

Сухогруз «Невский-31» покинул мель у острова Сескар в Финском заливе утром 20 октября. Судно простояло обездвиженным более двух суток.

С помощью плавкрана с застрявшего «Невского-31» выгрузили часть песка. Потеря в весе дала возможность сухогрузу вернуться на большую воду. В десять утра судно отправилось на ближайшую якорную стоянку для осмотра. Водолазы исследовали корпус, повреждений не нашли. После чего сухогруз направился в Большой порт Санкт-Петербург.

Напомним, «Невский-31», принадлежащий компании «ЛСР. Базовые», сел на мель в Финском заливе вечером 17 октября. Сухогруз шел от карьера неподалеку от острова Сескар в Кингисеппском районе Ленобласти. Никто из 9 членов экипажа не пострадал. Гружённое тремя тоннами песка судно дважды пытались снять с мели, только третья попытка оказалась успешной.