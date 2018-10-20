Врио главы ДНР, бывший сотрудник «МММ» Пушилин пообещал начать поставки электроэнергии из Донецка в Россию

Врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ДНР уже в ближайшее время может начать поставки электроэнергии в Россию. Об этом 20 октября пишет РБК со ссылкой на РИА Новости.

По словам Пушилина, в республике образовался переизбыток электроэнергии — ее можно было бы поставлять в «соседний энергодефицитный российский регион». Какой именно, врио главы ДНР не уточнил, но, похоже, речь идет о Ростовской области.

Отметим, Украина полностью прекратила поставки электроэнергии в ДНР в июле 2017 года. Примерно так же завершились и поставки в ЛНР. Электроэнергию в непризнанных республиках производят Старобешевская и Зуевская ТЭС, однако на Украине неоднократно заявляли, что значительная часть энергии идет из России.

Как именно образовался переизбыток электроэнергии, Денис Пушилин не рассказал.