Bloomberg: Российские тролли вмешались в выборы в США с помощью американских стартапов

Российские боты использовали инструменты американских стартапов для вмешательства в выборы президента США 2016 года. Об этом 20 октября пишет Bloomberg со ссылкой на данные Twitter.

По информации издания, Агентство интернет-исследований (также известное как «фабрика троллей») использовало сервисы RoundTeam, Dlvr.it и IFTTT. В частности, стартап IFTTT из Сан-Франциско помогает автоматически публиковать контент в нескольких соцсетях из различных приложений. Большая часть распространяемых ботами сообщений содержала гиперссылки на сторонние ресурсы, которые были удалены или не существовали.

По мнению научного сотрудника Digital Forensic Research Lab Бена Ниммо, таким образом тролли пытались скрыть происхождение публикуемой информации.

В компании IFTTT заявили, что проверят данные, полученные от Twitter, и постараются уменьшить возможные злоупотребления своим сервисом.