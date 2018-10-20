Bloomberg: Российские тролли вмешались в выборы в США с помощью американских стартапов
Российские боты использовали инструменты американских стартапов для вмешательства в выборы президента США 2016 года. Об этом 20 октября пишет Bloomberg со ссылкой на данные Twitter.
По информации издания, Агентство интернет-исследований (также известное как «фабрика троллей») использовало сервисы RoundTeam, Dlvr.it и IFTTT. В частности, стартап IFTTT из Сан-Франциско помогает автоматически публиковать контент в нескольких соцсетях из различных приложений. Большая часть распространяемых ботами сообщений содержала гиперссылки на сторонние ресурсы, которые были удалены или не существовали.
По мнению научного сотрудника Digital Forensic Research Lab Бена Ниммо, таким образом тролли пытались скрыть происхождение публикуемой информации.
В компании IFTTT заявили, что проверят данные, полученные от Twitter, и постараются уменьшить возможные злоупотребления своим сервисом.
Справка:
Министерство юстиции США 19 октября обвинило бухгалтера компании «Проект Лахта» Елену Хусянову в попытке вмешаться в промежуточные выборы в конгресс, которые состоятся в этом году. Как утверждает минюст, жительница Петербурга отвечала за покупку рекламы в соцсетях, расходы на работу активистов и прочее в компании, которая якобы имела информационное влияние на аудиторию в США, Евросоюзе и Украине. В обвинении американских властей подчеркивается связь между Хусяновой и петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого в СМИ называли владельцем «фабрики троллей» (сам он это отрицал), а в США ему и его сотрудникам уже предъявлено несколько обвинений — в том числе во вмешательстве в выборы президента в 2016 году.
Посольство России в США выдвинутые Вашингтоном обвинения посчитало раскруткой «маховика санкций» и «лозунговой дипломатией».