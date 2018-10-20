Главный кадровик ГИБДД задержан. Его подозревают в заправке личного автомобиля государственным бензином

Начальник отдела кадров и государственной службы ГИБДД задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 20 октября сообщается на официальном сайте МВД.

По данным службы собственной безопасности МВД, главный кадровик ГИБДД заправлял свой личный автомобиль, пользуясь топливной картой, которая была закреплена за служебным транспортом. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Фамилия задержанного не называется, однако, если верить официальным данным, пост начальника отдела кадров ГИБДД занимает Дмитрий Скрябин.

Задержанному избрана мера пресечения — домашний арест. В пресс-центре МВД подчеркнули: «Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством».