Происшествия
При взрыве на пиротехническом заводе под Гатчиной погибли три иностранца. Проверяется легальность их пребывания в России
Граждане России, Белоруссии и Таджикистана получили смертельные ранения при взрыве на заводе по производству пиротехники «Авангард» в Малых Колпанах под Гатчиной. Об этом рассказали в областном Следственном комитете 20 октября.
По данным ведомства, среди погибших — начальник участка производства, один выходец из Белоруссии и двое из Таджикистана. Легальность пребывания в России последних устанавливается.
Ранее на месте взрыва закончили разбор завалов. Сейчас с территории «Авангарда» вывозят мусор. Устанавливается ущерб, нанесённый имуществу местных жителей.
В ночь на 20 октября Следственный комитет задержал главного инженера АО «Гатчинский завод «Авангард» по подозрению в том, что он допустил к производству людей, которые официально не были оформлены и не имели лицензии на работу с пиротехникой.
Справка:
Взрыв на заводе пиротехники «Авангард» произошёл 19 октября. В результате ЧП погибли четыре человека, шестерых госпитализировали, среди них тринадцатилетняя девочка. Двое человек сейчас остаются в медучреждениях. Женщину, которая пострадала сильнее других, доставили вертолетом санавиации в Ленинградскую областную клиническую больницу.