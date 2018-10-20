При взрыве на пиротехническом заводе под Гатчиной погибли три иностранца. Проверяется легальность их пребывания в России

Граждане России, Белоруссии и Таджикистана получили смертельные ранения при взрыве на заводе по производству пиротехники «Авангард» в Малых Колпанах под Гатчиной. Об этом рассказали в областном Следственном комитете 20 октября.

По данным ведомства, среди погибших — начальник участка производства, один выходец из Белоруссии и двое из Таджикистана. Легальность пребывания в России последних устанавливается.

Ранее на месте взрыва закончили разбор завалов. Сейчас с территории «Авангарда» вывозят мусор. Устанавливается ущерб, нанесённый имуществу местных жителей.

В ночь на 20 октября Следственный комитет задержал главного инженера АО «Гатчинский завод «Авангард» по подозрению в том, что он допустил к производству людей, которые официально не были оформлены и не имели лицензии на работу с пиротехникой.