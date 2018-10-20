Коммунист Ищенко рассказал о предложениях по SMS отказаться от выборов губернатора Приморья в обмен на высокий пост

Променять участие в выборах на должность вице-губернатора Приморского края предлагали кандидату на пост главы региона от КПРФ Андрею Ищенко. Сообщения о политической сделке коммунист, по его словам, получал через SMS.

«Были такие предложения: давай ты снимешься с выборов, за это получишь должность, еще что-то», — цитируют 20 октября Ищенко «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».

По мнению коммуниста, с помощью подобных предложений его собирались уличить в готовности променять участие в выборах на высокий пост. Коммунист добавил, что не намерен «размениваться на вице-губернатора или еще какую-то должность».

Ранее в СМИ появилась информация, что председателю КПРФ Геннадию Зюганову предложили обдумать назначение кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко на пост сенатора или вице-губернатора в случае его неучастия в выборах. Ищенко назвал информацию контрпропагандой.