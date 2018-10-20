При крушении самолета Минобороны в Краснодарском крае погибли оба летчика. Водолазы нашли останки

Водолазы нашли части тел двух летчиков, которые погибли при крушении самолета Л-39 Минобороны 18 октября. Как выяснила «Фонтанка», днем 20 октября руководство поисково-спасательной операции окончательно установило, что выживших в аварии нет.

Водолазам удалось найти две правых руки погибших летчиков, поиски фрагментов тел будут продолжены. В ближайшее время планируется начать и операцию по подъему фрагментов самолета со дна Азовского моря. В поисковой операции принимают участие около 200 человек.