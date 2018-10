Выборы в Афганистане проходят под аккомпанемент взрывов. Погибли не менее 15 человек

В результате серии взрывов на избирательных участках в Афганистане погибли 15 человек и еще 110 пострадали. Об этом 20 октября сообщает агентство Pajhwok.

В Афганистане проходят выборы в нижнюю палату парламента, работают около 20 тыс. участков. Их охраняют 70 тыс. сотрудников службы безопасности страны. Причем избиратели с самого утра выстроились в очереди. Глава избиркома Абдула Бади уже сказал, что некоторые участки, которые пришлось закрыть из-за взрывов, откроют для голосования и завтра, 21 октября — чтобы гарантировать каждому шанс проголосовать.

15 killed and more than 110 wounded so far in #Afghan #Election attacks .#AfghanistanElection2018 pic.twitter.com/Y8q4KzuhnG