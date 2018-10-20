В Роскосмосе не верят, что рабочие погнули крепления при сборке аварийного «Союза»

В Роскосмосе прокомментировали информацию о том, что детали потерпевшего крушение «Союза» во время сборки испортили рабочие. Технологический процесс на космодроме не нарушают, уверены в госкорпорации.

Как пишет «Коммерсантъ», 20 октября на запрос журналистов «Интерфакса» в пресс-службе ответили кратким: «Это не соответствует действительности». Кроме того, в Роскосмосе отрицают, что от техпроцессов во время сборки отклоняются «время от времени».

Ранее РИА Новости со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что сборщики ракеты-носителя «Союз» при монтаже двух блоков погнули один из выступов креплений, а потом «вогнали его силой». Якобы из-за этого шаровая опора бокового блока не могла легко выйти из подпятника и во время полёта протаранила центральный блок.

Официальные причины, которые привели к аварии «Союза», в Роскосмосе пообещали назвать на следующей неделе. До официального окончания расследования в госкорпорации воздерживаются от комментариев. Между тем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил установить у сборщиков видеорегистраторы и в дальнейшем собирать ракеты под видеонаблюдением.