В Роскосмосе не верят, что рабочие погнули крепления при сборке аварийного «Союза»
В Роскосмосе прокомментировали информацию о том, что детали потерпевшего крушение «Союза» во время сборки испортили рабочие. Технологический процесс на космодроме не нарушают, уверены в госкорпорации.
Как пишет «Коммерсантъ», 20 октября на запрос журналистов «Интерфакса» в пресс-службе ответили кратким: «Это не соответствует действительности». Кроме того, в Роскосмосе отрицают, что от техпроцессов во время сборки отклоняются «время от времени».
Ранее РИА Новости со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что сборщики ракеты-носителя «Союз» при монтаже двух блоков погнули один из выступов креплений, а потом «вогнали его силой». Якобы из-за этого шаровая опора бокового блока не могла легко выйти из подпятника и во время полёта протаранила центральный блок.
Официальные причины, которые привели к аварии «Союза», в Роскосмосе пообещали назвать на следующей неделе. До официального окончания расследования в госкорпорации воздерживаются от комментариев. Между тем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил установить у сборщиков видеорегистраторы и в дальнейшем собирать ракеты под видеонаблюдением.
Справка:
11 октября во время запуска ракеты «Союз» с экипажем на борту произошла экстренная ситуация, из-за которой космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, которые летели на МКС, совершили аварийную посадку. Вторая попытка доставки их на МКС может состояться в следующем году. 15 октября появилось предположение, что причиной крушения ракеты «Союз ФГ» мог стать саботаж. Другой версией является ошибка при сборке.