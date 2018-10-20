Тринадцать пострадавших при нападении в Керчи находятся в тяжёлом состоянии. У двоих начались инфекционные осложнения

Трое получивших ранения при расстреле студентов в керченском колледже остаются в состоянии крайней степени тяжести, самочувствие ещё десятерых оценивается как тяжёлое. Об этом 20 октября рассказали в Министерстве здравоохранения РФ.

По данным ведомства, 32 человека получили средний вред здоровью. Всего в больницах находятся 45 пострадавших, 25 из них дети.

У двоих девочек, эвакуированных из Керчи в больницу Симферополя, зафиксировали инфекционные осложнения. Для проведения консультации в региональную больницу вылетела детская реанимационная бригада, главный врач НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, руководитель ФМБА и директор департамента организации экстренной медицинской помощи Минздрава.

«По результатам консилиума будет приниматься решение о необходимости эвакуации пациенток в одну из ведущих клиник страны. Остальные пациенты находятся в стабильном состоянии, без отрицательной динамики», — пояснили в Минздраве.