Происшествия
Тринадцать пострадавших при нападении в Керчи находятся в тяжёлом состоянии. У двоих начались инфекционные осложнения
Трое получивших ранения при расстреле студентов в керченском колледже остаются в состоянии крайней степени тяжести, самочувствие ещё десятерых оценивается как тяжёлое. Об этом 20 октября рассказали в Министерстве здравоохранения РФ.
По данным ведомства, 32 человека получили средний вред здоровью. Всего в больницах находятся 45 пострадавших, 25 из них дети.
У двоих девочек, эвакуированных из Керчи в больницу Симферополя, зафиксировали инфекционные осложнения. Для проведения консультации в региональную больницу вылетела детская реанимационная бригада, главный врач НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, руководитель ФМБА и директор департамента организации экстренной медицинской помощи Минздрава.
«По результатам консилиума будет приниматься решение о необходимости эвакуации пациенток в одну из ведущих клиник страны. Остальные пациенты находятся в стабильном состоянии, без отрицательной динамики», — пояснили в Минздраве.
Справка:
Восемнадцатилетний студент 4-го курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. Жертвами стрельбы и взрыва стали 20 человек. Взрывное устройство было начинено строительной фурнитурой, а ружьё Росляков приобрёл в магазине для спортсменов и охотников.