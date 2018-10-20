Глава «Партии роста»: Мы готовы выдвинуть в губернаторы Петербурга Оксану Дмитриеву

Оксана Дмитриева может стать кандидатом в губернаторы Петербурга от «Партии роста». Как пишет «Интерфакс», об этом 20 октября заявил председатель партии Борис Титов.

Он уточнил, что Дмитриеву в ближайшее время могут избрать в федеральный политсовет партии. Титов напомнил, что выборы петербургского градоначальника пройдут в сентябре 2019 года, и точно говорить, кто на них пойдет, пока рано.

«Мы не можем прогнозировать, как это все будет, до начала избирательной кампании остается очень много времени, будет происходить много событий. Как мы выстроимся, будет решать петербургское отделение вместе с федеральным политсоветом. И там, и там есть Оксана Генриховна Дмитриева», – заявил Титов.

Напомним, выборы губернатора Петербурга должны пройти 8 сентября 2019 года. Региональное отделение «Партии роста» уже заявляло, что собирается выставить на них Дмитриеву, как «наиболее подходящего кандидата от оппозиции». Оксана Дмитриева уже пыталась принять участие в избирательной кампании в 2014 году, однако ей не удалось собрать подписи местных депутатов и преодолеть муниципальный фильтр.