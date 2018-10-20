Под Гатчиной завершили разбор завалов после взрыва на заводе пиротехники. Власти занимаются оценкой ущерба

Оперативные службы завершили разбор завалов на заводе по производству пиротехники «Авангард» в Малых Колпанах под Гатчиной. Сейчас ведётся обход местных жителей, чтобы выявить повреждённое в результате взрыва имущество. Об этом рассказали 20 октября в оперативном штабе, организованном на месте происшествия правительством Ленобласти.

Ущерб от взрыва будет зафиксирован по результатам подомового обхода, предполагается, что местные жители смогут получить компенсации. На данный момент на территории производства организован вывоз мусора.

Взрыв на заводе пиротехники «Авангард» произошёл накануне. В результате ЧП погибли четыре человека, шестерых госпитализировали, среди них тринадцатилетняя девочка. Двое человек сейчас остаются в больницах. Женщину, которая пострадала сильнее других, доставили вертолетом санавиации в Ленинградскую областную клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что под завалами может находиться еще один погибший, однако пока эта информация не подтверждается.

В ночь на 20 октября Следственный комитет задержал главного инженера АО «Гатчинский завод «Авангард» по подозрению в том, что он допустил к производству людей, которые официально не были оформлены и не имели лицензии на работу с пиротехникой.