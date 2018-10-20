В Москве задержали мужчин, которые пытались сделать из двери ФСБ яичницу

Столичная полиция задержала двух человек, которые забросали яйцами здание ФСБ на Большой Лубянке. Об этом 20 октября пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

Источник издания уточнил, что задержаны двое мужчин, 1981 и 1986 года рождения. Они говорят, что нигде не работают. Напомним, сам инцидент произошел 13 октября. По данным в СМИ, яйцами ФСБ закидывали пятеро человек, один из них швырнул под дверь контрразведчикам файер. Были задержаны гражданин Казахстана и подросток из РФ. Последнего отпустили после составления административного протокола. 15 октября по факту яйцеметания завели уголовное дело о хулиганстве.