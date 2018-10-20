В Петербурге арестован предполагаемый киллер семьи Зейналовых. Жертв расстреляли и добили топором

Октябрьский районный суд Петербурга изолировал от общества 40-летнего Александра Зотова. По версии следствия, тринадцать лет назад он выполнил заказ на убийство семьи из четырёх человек.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 20 октября суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Зотова под стражу. Подозреваемый арестован на два месяца, до 17 декабря. Против следственного изолятора он не возражал.

Александр Зотов задержан два дня назад на выходе из своей квартиры в Ставрополе. Показания на него дал гендиректор агентства «Троицкий дом» Александр Тютин, которого задержали немногим ранее во время оперативного эксперимента. Тютин признался, что в 2005 году организовал убийство своего бизнес-партнёра Дмитрия Зейналова, его жены, 11-летнего сына и 15-летней дочери. Исполнителем назвал Зотова, обвинение ему ещё не предъявлено. Предпринимателя 19 октября арестовали в том же Октябрьском суде.