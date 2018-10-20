На месте крушения учебного самолета Минобороны нашли фрагменты тела погибшего летчика

Спасатели обнаружили место крушения учебного самолета Л-39 Минобороны, который 18 октября рухнул в Азовское море. Об этом 20 октября пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Источники агентства рассказали, что на месте крушения нашли 50 частей самолета и два фрагмента тела, поисковые работы продолжаются. Напомним, изначально в Минобороны неофициально сообщали о том, что пилот и штурман успели катапультироваться и не пострадали при аварии, однако позже эту информацию опровергли.

Всего к поисковым работам привлечено более 200 человек. Учебный самолет Минобороны Л-39 «Альбатрос» потерпел крушение неподалеку от станицы Должанская в Краснодарском крае 18 октября. Он упал в Азовское море примерно в полутора километрах от берега. В качестве причины аварии в Минобороны называли техническую неисправность.