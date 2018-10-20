После стрельбы в Керчи Росгвардия взялась за правила хранения оружия. Отчитываться обяжут вооружённых путешественников

Через три дня после расстрела студентов в керченском колледже Росгвардия продемонстрировала поправки в правила оборота гражданского оружия в России. Изменения коснутся владельцев оружия, которые берут его в поездки и задерживаются на одном месте дольше трёх дней.

Проект постановления правительства РФ 20 октября опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Разработчик предлагает закрепить нормы, которые обяжут граждан раскрывать Росгвардии место своего временного пребывания, если они покидают место прописки с оружием. Новые правила коснутся только тех, кто задержится на одном месте больше чем на три дня. При этом уведомить ведомство необходимо «любым доступным способом» в течение трёх рабочих дней.

«Особую опасность представляют участившиеся в последнее время случаи ненадлежащего хранения оружия, которые повлекли причинение вреда здоровью различной степени тяжести или смерти завладевшим им лицам, в том числе в результате несчастных случаев по причине незнания правил безопасного обращения с оружием. Отмечаются случаи, когда в результате небрежного хранения оружия доступ к нему получали дети, в результате чего причиняли значительный вред своему здоровью и здоровью посторонних лиц», – сказано в пояснительной записке.

Уточняется, что для оружия в поездках будут действовать те же правила хранения: в запирающемся сейфе, специальных ящиках, без доступа посторонних. В документе также прописаны положения, которые позволяют перевозить оружие по воздуху на основании уставных документов авиаперевозчика, а не разрешения от Росгвардии. Кроме того, оружие можно будет передать сотрудникам подразделений транспортной безопасности для перевозки самолетом.

Напомним, по предварительной информации, 18-летний Владислав Росляков, который устроил массовое убийство в Керчи, приобрел ружье и патроны к нему на законных основаниях — у него были оформлены все надлежащие справки и разрешения.