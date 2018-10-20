«Родственница с юга» лишила петербургскую пенсионерку четырёхсот тысяч рублей. Голубой конверт ушёл на лечение несуществующей онкологии

Мошенница сыграла на лучших чувствах пожилой дамы в Красногвардейском районе Петербурга. Спектакль о бедной родственнице завершился трагическим финалом и запоздавшим разоблачением. Плутовка успела скрыться, прихватив с собой почти полмиллиона.

Как стало известно «Фонтанке» 20 октября, накануне в полицию обратилась 85-летняя горожанка. По её словам, около полудня на пешеходном переходе на улице Осипенко к ней подошла незнакомка в коричневом болоньевом пальто и берете. Дама назвалась дальней родственницей из Краснодара Еленой. В Северную столицу из тёплых краёв её якобы привела болезнь сына. Избавить ребёнка от онкологии можно с помощью операции стоимостью 400 тысяч рублей, поведала она.

Пенсионерка посочувствовала Елене, пригласила к себе в квартиру на проспекте Наставников и вручила голубой конверт, в котором сумела скопить 410 тысяч рублей. После того, как просящая помощи скрылась за дверью, горожанка позвонила родственникам в Краснодар. Родня удивилась вдруг открывшимся обстоятельствам, никто из них за последнее время из города не выезжал.