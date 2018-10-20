Дядя Саша и грабли. Как Беглов сходил на субботник

Врио губернатора Александр Беглов вместе с членами правительства убрал листву на Пискаревке. В отличие от прежних городских руководителей, на субботник он пришёл без партийной символики, при этом предпочел брифингу с журналистами обход захоронений и обед со школьниками.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга поучаствовал в традиционном для всех градоначальников мероприятии-субботнике. Умение сажать деревья и орудовать граблями на протяжении нескольких лет показывали и Валентина Матвиенко, и Георгий Полтавченко, а теперь пришлось и Александру Беглову. Что характерно, у каждого главы города субботничать получалось по-разному. Матвиенко проводила субботник в танцах. Полтавченко скромно, как и руководил городом.

«Так ребята, быстро выстроились, у мэра много дел, ну … у губернатора, какая разница», – бодро командовала женщина с крашенными волосами, расставляя курсантов для фотографии с Александром Бегловым. Названный мэром нисколько не смутился и, наслаждаясь вниманием, подождал, пока подростки поставят грабли в сторону, встанут вокруг него, а затем из объектива вылетит птичка.

«Вот это да, – приговаривали парни после сделанного фото. – Надо было у него телефон взять, это ж губернатор».

Беглов, тем временем, уже вышагивал дальше по застеленной листвой дороге вдоль братских могил. По правую руку его сопровождал председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, сопредседатель выборного штаба Путина в Петербурге Василий Волобуев, по левую – вице-губернатор Константин Серов и директор комплекса Пискаревского мемориала Олег Баев. За Бегловым следовали председатели комитета по социальной политике Александр Ржаненков и комитета по благоустройству Владимир Рублевский, замыкали головную часть колонны пришедших на субботник глава Горизбиркома Виктор Миненко и батюшка местной церкви.

Дойдя до одного из захоронений Беглов остановился. Рядом скромно переминалась с ноги на ногу девочка лет 7. «Тебя как зовут?» – спросил ее градоначальник. «Настя»,- пробурчала девочка. «А я дядя Саша, держи грабли», – протянул Беглов ребёнку орудие труда.

Так вместе с Настей врио губернатора начал бодро чистить от листвы могилу, рядом пристроились ветеран Волобуев и глава Пискаревского мемориала Баев. Отмахав граблями раз 5, они поднялись на середину захоронения. Там тоже стояли дети. Беглов наклонился к совсем маленькой девочке в розовом пуховике, проговорил ей что-то, а затем, по-отечески улыбаясь, отвёл к маме.

Сцена «Беглов и дети» уже традиционна для врио губернатора. На одном из своих первых объездов районов новый глава города поразил чиновников и журналистов незапланированными визитом к детской площадки и знакомством с ее обитателями. «Я тоже дядя Саша», – тогда он сказал своей маленькой тезке.

Разобравшись с листвой, делегация направилась возлагать цветы к вечному огню. Подчинённые тут же раздали чиновникам красные гвоздики, под вспышки фотокамер поднялись по ступенькам обелиска, без промедлений совершили круг почета и вернулись вслед за Бегловым к подножию лестницы к Родине-Матери.

«Я считаю, что у Пискаревского кладбища должен быть попечительский совет. Позвать туда надо конфессии, депутатов, уважаемых людей, чтобы выполнять наказы ветеранов», – объявил врио губернатора собравшимся свою идею. Ему дружно закивали, странно было бы возражать.

Удовлетворившись достаточной степенью поддержки, Беглов ринулся вглубь кладбищенских захоронений. Он показывал пальцем то на одно надгробие, то на другое. Советники и аппаратчики послушно ждали шефа на дорожке, пытаясь считать по губам, о чем идёт речь и какие поручения придётся выполнять. Как выяснилось позже, Беглов распорядился провести благоустройство гражданских захоронений, выполненных с 1939 по 1960 год. Большинство могил там сейчас заброшены.

«Кто поработал, тот может и поесть», – вероятно, рассудил Беглов, когда свернул на дорожку, ведущую к полевой кухне.

У большой кастрюли толпились юнармейцы.

«Наработали мозоли? Каши уже отведали? Гречневая? С тушенкой?»,- принялся он расспрашивать школьников. Ему тут же выдали тарелку с ложкой, к губернаторской каше полагались ещё и помидоры. Остальные участники смольнинского субботника последовали примеру – принялись трапезничать, восторгаясь вкусом каши и ароматом чая.

Во время обеда Беглов вёл легкую беседу с ветераном Волобуевым. Периодически обрывки фраз долетали до обитателей Смольного и они вздрагивали: «Назначим....вице-губернатором....здорово будет».

По дороге к выходу с кладбища Беглову пришлось несколько раз сделать остановки для фотографий с молодёжью. Не успевшие запечатлеть возможно единственную в жизни встречу с градоначальником Бегловым громко вздыхали ему вслед.

Сотрудник ФСО, приставленный к Беглову, беседовал с работниками аппарата губернатора, сокрушаясь, что нынче дети даже и не знают ничего о военной истории и подвигах дедов. «Воспитание такое…» – тянули ему в ответ.

У выхода с кладбища Беглов повстречал сотрудников комитета по социальной политике: «Знаете, мы тут подумали Попечительский совет при Пискаревке сделать, вы готовы это поддержать»,-решил он поделиться и с ними идеей. Госслужащие робко ответили: «Конечно».

По Пискаревскому проспекту Беглов, как обычный житель, пошёл пешком. На автобусной остановке стояла женщина с крохотной декоративной собачкой. Дядя Саша потянулся к зверю, что-то проговорил хозяйке, и двинулся дальше в сопровождении чиновников и аппаратчиков. Пройдя ещё метров 20, он остановился: «Ну все, отпускаю вас, спасибо, вы в следующий раз давайте покреативнее» – напутствовал он госслужащих. В соседнюю с Пискаревкой церковь он зашёл уже в окружении меньшего количества людей. Помолился 10 минут и уехал. За ним разъехались главы комитетов, избиркома, ветеран и вице-губернатор.

Спустя несколько часов подчиненные накреативили пресс-релиз: «17 октября в Смольном прошло выездное заседание Совета, на котором Александр Беглов пригласил участников внести свой вклад в благоустройство Пискаревского мемориального кладбища. Но, поскольку специально из Москвы на субботник приехать никто не смог, временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга посадил дерево от имени Михаила Федотова»

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»