Завалы на месте взрыва на пиротехническом заводе под Гатчиной разобраны на 99%

Разбор обрушившихся конструкций на заводе по производству пиротехники «Авангард» практически завершён. Работы на месте взрыва в деревне Малые Колпаны Гатчинского района Ленинградской области выполнены на 99%. Об этом 20 октября сообщает 47news со ссылкой на областное правительство.

По данным издания, маловероятно, что под завалами найдут еще погибших. Напомним, ранее губернатор 47-го региона Александр Дрозденко говорил, что в цеху в момент взрыва могли находиться пять человек, пока найдены четверо погибших.

В больнице остаются двое пострадавших, одного из них готовят к выписке. Получившую тяжёлые травмы женщину вертолётом санавиации доставили в Петербург и передали медикам Ленинградской областной клинической больницы.

В ночь на 20 октября Следственный комитет задержал главного инженера АО «Гатчинский завод «Авангард» по подозрению в том, что он допустил к производству людей, которые официально не были оформлены и не имели лицензии на работу с пиротехникой.

Взрыв на производстве произошёл накануне. В результате ЧП погибли четыре человека, шестерых доставили в больницу, среди них тринадцатилетняя девочка.